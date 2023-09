Garcia a Dazn: "Prestazione buona, non il risultato! Sfogo Osimhen? Ho parlato con lui e la squadra, resta il rigorista. Sugli obiettivi e la classifica..."

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Bologna-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Giudizio sulla prestazione? Il punto negativo è il risultato, la prestazione è stata buona soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo preso gol, Natan è stato sicuro ed è stato il momento giusto per inserirlo. Se poi prendi il palo o sbagli un rigore, poi diventa difficile vincere anche se lo meritava. Questo è il calcio, la squadra ha fatto una partita seria ed ha lavorato su alcuni schemi che hanno funzionato. Non siamo però contenti perché ci manca la vittoria.

Sul rigore e lo sfogo di Osimhen: “Capita a tutti i grandi di fallire un penalty. Ho parlato con Osimhen, ma ciò che ho detto a lui ed alla squadra resta nello spogliatoio. Il rigorista del Napoli è Osimhen. Reazione di Victor? Quando uno esce può essere anche non contento della propria prestazione, ho una rosa importante e deve giocare tutta”.

Hanno fatto bene tutti e due, ma abbiamo anche qualità sulla panchina. I tre che sono entrati come Elmas, Simeone o Politano, poi c’è anche Lindstrom. Abbiamo tanta qualità e non giochiamo sempre con gli stessi uomini anche perché giochiamo 4 partite in 9 giorni. C’è la squadra che entra e quella che finisce le partite, i giocatori lo fanno. Se non conto su tutti i ragazzi non andiamo da nessuna parte”.

Sull’abbraccio con Kvaratskhelia: “Abbraccio tutti i giocatori ed è normale che lo faccio anche con lui”.

All’intervallo ho detto di continuare e fare pressing tutti insieme, evitando di abbassarsi. E’ vero che nella ripresa siamo stati meno bravi nel palleggio e nell’avvicinare la porta avversaria. Poi abbiamo migliorato fino al rigore.

Sulla mancanza di continuità: “La voglia c’è, non è solo un problema fisico. Poi giocavamo fuori casa contro una squadra forte come il Bologna. Ripeto però, bene nel primo tempo e meno bene nel secondo, questa è una cosa su cui bisogna migliorare”.

Obiettivo quarto posto: “Una squadra come il Napoli deve giocare la Champions League ogni anno, il nostro posto è tra i primi quatto e vista che ora non ci siamo non possiamo essere contenti. Questo però non vuol dire buttare tutto, non dobbiamo mollare e continuare a lottare sperando che la fortuna torni dalla nostra parte già contro l’Udinese”.

Sulla distanza dalla vetta: “Pensiamo a vincere mercoledì, se fai una striscia di vittoria poi torni sotto in classifica”.

Ci vuole cazzimma? Si si, conosco il termine e l'ho utilizzato anche oggi nello spogliatoio".