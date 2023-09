Gaetano a Sky: "Gruppo sempre unito, in squadra ci sono dei 'marziani'. Spero di trovare più continuità e sugli obiettivi..."

Gianluca Gaetano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Lecce-Napoli 0-4.

Queste le parole di Gaetano, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Nelle ultime partite si sta vedendo il Napoli che si è visto l'anno scorso, giocando palla a terra e in maniera emozionante. Il gruppo, però, è sempre unito e siamo tutti dalla stessa parte, sempre a pensare al noi e mai all'io. Martedì ci sarà una grande partita e dobbiamo recuperare le forze.

Cosa è mancato a inizio campionato? Ci sono partite in cui vai in difficoltà , con metodi nuovi e lavori nuovi è normale provare ad ambientarsi. Siamo tutti importanti, serve la forza di tutti, ci aspetta una grande partita in Champions League e un grande stadio che ci aspetta.

Cosa vorrei da questa stagione? Fare più gol e avere un po' di continuità . L'obiettivo è non mollare mai e farsi trovare sempre pronti, la squadra è fatta da "marziani", ma quest'anno penso di poter trovare più spazio visto che ho accumulato più esperienza.

I rigoristi? Li decide il mister, scriviamo tre nomi alla lavagna e rispettiamo quelli, poi, ovviamente, in campo ci sono le scelte. Un rigore possono segnarlo tutti, come possono sbagliarlo tutti".