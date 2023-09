De Paola: "Mercato? Milan la migliore ma il Napoli ha fatto grandi cose. Vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – L'ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola, ha fatto il punto sul mercato delle squadre di Serie A nel suo editoriale su Sportitalia, soffermandosi sul Napoli:

"Andate pure in Arabia, qui non c’è più spazio per l’arroganza: è sembrato questo il messaggio più forte espresso dal nuovo mercato. La società regina è stata il Milan, ma le altre seguono a ruota. Il Napoli aveva già percorso questa strada con gli acquisti eccellenti e semi sconosciuti nelle stagioni precedenti.

La forza della squadra di Garcia si è espressa nell’aver conservato più o meno intatto l’organico che aveva incantato tutti nella scorsa stagione inserendo anche delle piacevoli novità. E complimenti a Zielinski che ha preferito rimanere in un torneo competitivo lasciando alla concorrenza quella che sarebbe stata una seconda scelta per il Napoli".