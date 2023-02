De Maggio: "Ho fatto scompisciare dalle risate Gollini con l’ironia dei tifosi, gli ho detto di un messaggio su Whatsapp"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ieri abbiamo vissuto momenti emozionanti, a partire dall’intervista a Gollini fatta a Castel Volturno: è stato bello conoscerlo. Poi abbiamo vissuto una emozione con Spalletti che entra in sala stampa per un saluto e poi ci ha regalato una grande emozione, un mantra da qui fino a fine stagione: tutto per la maglia, tutto per la città di Napoli. Spalletti ha parlato a cuore aperto ai tifosi, e a microfoni spenti mi ha trasferito questo concetto molto bello.

Ho fatto scompisciare dalle risate Gollini con l’ironia dei tifosi, gli ho detto di un messaggio su Whatsapp in cui mi dicevano che il Napoli l’avesse preso per fare il dj sul bus scoperto”