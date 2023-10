De Laurentiis: "Sarei dovuto essere più vicino alla squadra. Bis scudetto? Ora vi dico a mia"

Notizie Calcio Napoli – Il presidente Aurelio de Laurentiis ha incontrato i giornalisti a Castel Volturno, per l’occasione ha detto la sua sul momento del suo Napoli:

"È una mia colpa non essere stato sufficientemente vicino alla squadra a inizio stagione, ma avevo altre incombenze. Una volta risolte, mi sono dedicato al Napoli e sarà così per tutto il resto del campionato. L'anno scorso abbiamo vinto con 16 punti sulla seconda ma chi l'ha detto che ci dovremmo ripetere, tra l'altro con un altro allenatore? Lo speriamo, certo, ma tutto ciò non è scritto da nessuna parte".