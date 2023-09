Dazn, Marcolin: "E' tornato il vero Napoli, quello cattivo e di qualità della scorsa stagione"

Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Lecce-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Napoli ritrovato e sicuro, ha accelerato e decelerato a piacere. Il Lecce ha provato a dire la sua, ma gli azzurri sono stati superiori. Questo è il Napoli dell’anno scorso per cattiveria e qualità del gioco, si respira un’aria diversa come testimoniano gli 8 gol nelle ultime 2 partite e poi sono tornati giocatori chiave come Osimhen e Kvaratskhelia, è questo è il vero Napoli.

Garcia è stato perfetto nella gestione delle rotazioni ed ora si ritrova con una rosa più fresca in vista delle prossime due gare contro Real Madrid e Fiorentina".