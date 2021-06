Da Roma: "Immobile versione Ds, pressing per portare Insigne alla Lazio"

Napoli Calcio - Ciro Immobile fa la corte a Lorenzo Insigne e si improvvisa Ds. Lo svela Il Messaggero oggi in edicola.

Mercato Napoli, pressing di Immobile per Insigne

Secondo quanto infattti riporta il quotidiano, l'attaccante laziale starebbe facendo un vero e proprio pressing per il proprio compagno di stanza per ricomporre il tandem dei sogni di Pescara. Tuttavia l'ostacolo, al di là di tutto, sarebbe soprattutto l'ingaggio richiesto dal fantasista di Frattamaggiore. Ovvero oltre 3.5 milioni di euro, una cifra che non entusiasmerebbe troppo Claudio Lotito.