"Cosa ci fa il Frosinone in Serie A?", disse ADL nel 2019. Ieri la clamorosa rivincita ciociaria

Notizie Calcio Napoli - Clamorosa vittoria ieri del Frosinone a Fuorigrotta, con uno storico 4-0 che ha esaltato l’intero popolo ciociaro che ora sogna in grande anche in Serie A mentre sta scoprendo anche tanti talenti in casa.

Quando De Laurentiis attaccò il Frosinone

Oltre alla soddisfazione per il risultato, però, c’è anche una rivincita personale. Molti hanno infatti ripescato un’intervista di Aurelio De Laurentiis nel 2019 quando al New York Times': "Che ci fa il Frosinone in Serie A? Non attira spettatori, interessi, o emittenti nel campionato. Arriva in A, non cerca di competere e torna indietro. Se non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa e non dovrebbero ricevere denaro". Dichiarazioni forti a cui seguirono polemiche. “Noi abbiamo costruito lo stadio, lui cosa ha fatto?”, rispose il presidente gialloblu Maurizio Stirpe.