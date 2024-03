Club Napoli New York, il presidente: "Spalletti? Napoli gli è rimasta nel cuore"

Il presidente del Club Napoli New York e titolare del ristorante “Ribalta” Rosario Procino, nel corso della puntata di Delietta Gol ha parlato del suo incontro con i calciatori dell’Italia e in particolare del suo amato Napoli:

“E’ stato un momento molto bello anche se la comitiva azzurra era stanca un po’ per il viaggio un po’ per il fuso orario. Quando ho detto a Spalletti che gli portavo l’abbraccio di tutta Napoli si è emozionato, ho avuto conferma che a lui Napoli è rimasta nel cuore. Durante la festa con tanti tifosi del Napoli ogni tanto si sentiva urlare “Forza Napoli” ma il mister sussurrando ha detto che, giustamente, non poteva aggiungersi al coro. I tifosi del Napoli a New York sono tantissimi. Per la festa scudetto eravamo in tremial e abbiamo dovuto chiudere la strada davanti il ristorante. Nel locale abbiamo il maxischermo e ci riuniamo qui ogni volta che gioca il Napoli. Cosa hanno mangiato i calciatori dell’Italia? Sono venuti a 48 ore dalla partita e reduci dalla gara giocata a Miami. Hanno iniziato con un antipastino di salumi, mozzarella importata dall’Italia, assaggi di pizza. Poi Pellegrini ha mangiato spaghetti con il pomodoro del piennolo, mentre Meret da napoletanissimo ha mangiato le mafaldine al ragù. Di Lorenzo e Mancini costolette di agnello. Chiusura con il dolce. La forza del nostro locale è l’autenticità dei prodotti che importiamo da Napoli e poi il rispetto delle ricette tradizionali. Fabio Cannavaro? Penso voglia tornare presto in campo, il legame con Napoli e il Napoli è fortissimo".