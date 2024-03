Chiariello: "Il Napoli aveva già comprato il sostituto di Elmas e Zielinski"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di “Voce Azzurra” su Radio CRC:

“Zielinski si è eclissato, e non ha trovato sostituti adeguati anche perché il Napoli stoltamente si è liberato di Elmas, e ha fatto bene, benissimo. Ma anche di Gaetano che invece quest'anno poteva esplodere a Napoli ed è costretto a farlo altrove.

Elmas è stato sostituito con l'acquisto di Traoré, un buon giocatore ma tutto da ricostruire... Il Napoli aveva trovato il sostituto, sia di Elmas che di Zielinski. Aveva comprato Gabri Veiga. È stato Zielinski a far saltare tutto. La colpa di tutto quello che è accaduto è tutta di Zielinski. Perché noi dobbiamo ricordarci che il contratto è stato stilato e preparato, doveva solo firmarlo. La notte ha avuto un ripensamento e la mattina dopo non ha firmato più. Il Napoli avrebbe ricavato 32 milioni di euro, e aveva già comprato da Gabri, il Napoli si sarebbe trovato un gioiello come Gabri Veiga e sarebbe cambiato tutto”.