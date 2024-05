Capozucca: "Gasperini è tra i primi 10 allenatori al mondo"

Il ds della Ternana Stefano Capozucca è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Io Gasperini lo immagino dappertutto, per me è nei top 10 allenatori al mondo. Se pensiamo a prima, l’ Atalanta lottava per non retrocedere mentre da quando è arrivato Gasperini lotta per le posizioni di vertice. Per me Gasperini è un fratello, lui in questo momento è concentrato al 100% sulla finale, che a suo dire sarà molto più difficile della finale di coppa Italia appena disputata. Lui terrebbe tantissimo a dare una vittoria in ambito europeo all’Atalanta".