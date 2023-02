Camera dei Deputati, l'ex pres. Fico: "Il calcio verticale di Spalletti mi entusiasma, i napoletani inizino ad addobbare gli striscioni"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Credo moltissimo al sogno scudetto, penso sia l’anno buono perchè ci sono tutte le condizioni per arrivare a quel risultato. Anzi, direi alla città di iniziare ad addobbare piano piano con gli striscioni. Il calcio verticale di Spalletti mi entusiasma, è un grande orgoglio perchè ammirato in tutta Europa. Lo scudetto sarebbe molto importante per la città di Napoli, serve credere nei propri mezzi e bisogna dare alla città l’idea vera che con i propri mezzi ce la si può fare, così come con lo spirito di condivisione. Se si lavora bene si vince al Sud e a Napoli, quando si lavora nel modo giusto i risultati arrivano"