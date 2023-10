Callejon fa dietrofront: "Fu una scelta mia giocare due mesi gratis con il Napoli. Il mio pronostico per la sfida di stasera"

"Il Napoli mi ha dato tutto non potrei mai parlare male di una squadra e di un luogo dove ho vissuto stagioni indimenticabili e dove sono nate due mie figlie, che si sentono napoletane. La scelta di giocare due mesi gratis con gli azzurri? E lo rifarei. È stata una scelta di cuore, sentivo un legame forte con la maglia, il club, i compagni e i tifosi e non mi andava di lasciarli senza il mio aiuto con la stagione ancora in corso e tante gare decisive da giocare. Mi ha fatto male non poter salutare i nostri sostenitori allo stadio, ma ricordo con enorme emozione gli applausi che mi riservarono quando tornai a Fuorigrotta con la maglia della Fiorentina. È stato uno dei momenti più emozionanti che ho vissuto come calciatore.

La società mi propose di rinnovare a gennaio, ma sentivo che probabilmente il mio ciclo azzurro si era compiuto. In ogni caso, voglio che sia chiara una cosa: amo Napoli, la sua città, la sua squadra e non potrei mai esprimere sentimenti diversi da affetto e gratitudine per ciò che ho vissuto lì. Indosserò la maglia del Napoli e i pantaloncini del Real, o magari il contrario, non ho ancora scelto. Pronostico? Credo e spero che sarà una grande partita e mi auguro che vinca il migliore. Conosco bene l’ambiente del Maradona in notti come questa: sarà magico"