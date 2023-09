Caiazza a CN24: "Reazione di Calenda pretestuosa e fuori dalle righe. Paradossalmente è più dura domani che con il Real Madrid"

Salvatore Caiazza è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Se il Napoli avesse vinto contro il Bologna non sarebbe successo quel caos relativo al video TikTok di Osimhen. Vero è che il TikTok del Napoli è sempre stato ironico, tra i protagonisti lo scorso anno c'era Lozano ora Juan Jesus. Bisogna capire però il momento, credo che de Laurentiis abbia detto a chi cura i social del club di stare più attento. La reazione di Osimhen può starci, ma quella del suo entourage è pretestuosa. Secondo me Calenda è andato fuori dalle righe, ha però il coltello da parte del manico forzando la mano. Magari vuole prendere la palla al balzo per portare via l'attaccante a gennaio.

Già in passato ci sono stati dei contrasti sui rinnovi e le tempistiche. Il Napoli avrebbe dovuto per esempio a dicembre, durante la sosta mondiale, definire il futuro di Spalletti secondo me. Esultanza Osimhen con l'Udinese? Lui è un istintivo, va preso per le sue doti e qualità. Ben vengano questi screzi se poi la reazione è quella vista in campo mercoledì sera.

Il Lecce è una squadra solida e ben guidata da D'Aversa, il Napoli però deve battere i giallorossi per dare una segnale definitivo di svolta. Non penso Garcia faccia turnover. Il campionato è più importante della Champions, gli azzurri devono arrivare assolutamente nelle prime quattro. Con il cambio del format della Champions si guadagnerà di più. Paradossalmente è più difficile la gara di domani che contro il Real Madrid.

Garcia deve migliorare la comunicazione, non ci venga a raccontare storie che non ci sono come il fatto che ha detto che la differenza tra Bologna e Udinese è stata solo la sfortuna. In Emilia hai tirato solo tre volte, mercoledì invece dieci".