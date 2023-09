Buriani: "Il Napoli può farcela con il Braga anche se non sono in ottima forma"

Ruben Buriani, ds ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi, partendo dall'inizio non scintillante del Napoli: “Ogni partita in campo internazionale è sempre diversa. In trasferta, poi, il pubblico può influire. Il Napoli, comunque, ha una buona ossatura e mi auguro mi faccia una grande partita. In questo momento, come tante altre, i partenopei non sono in ottima forma. Per me ce la possono fare”.

La Champions League può influire mentalmente? Ci può essere anche dell'appagamento?

“Vincere non è mai facile. Ripetersi lo è ancora di più. Sono state poche le squadre che si sono ripetute. La gente pensa sempre che tutto si ripeta ma bisogna pensare anche alla forza delle altre squadre. Con le partite ravvicinate, poi, si va in difficoltà. La pressione cresce anche sempre di più”.