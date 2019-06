Brovarone: "James Rodriguez e Lozano hanno costi elevatissimi, Veretout costa 40 mln. Cavani? Se De Laurentiis lo volesse, sarebbe disposto a tornare"

A Radio Marte è intervenuto Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e membro dell'ex entourage di Cavani:

"James Rodriguez e Lozano sono due giocatori dai costi importantissimi. Lozano sarebbe un investimento super indovinato, James invece, è in parabola discendente, ma è un campione e molto duttile perchè può fare il regista, il trequartista, la mezzala, l'esterno d'attacco.

Veretout non so dove andrà, ma so che la Fiorentina ha chiesto 40 milioni al Napoli. Il ragazzo ha sempre avuto un sogno: la Roma, ma non so se il club sia disposto a spendere certe cifre. Il ragazzo però vuole andare via perchè si aspettava un rinnovo che non è mai arrivato e perchè la nuova collocazione tattica non lo ha esaltato.

Cavani? Dopo Napoli, mi chiedo ancora perchè non sia andato in squadre come Real Madrid, al Barcellona o alla Juventus. Ha numeri pazzeschi, è asciutto come un 18enne ed ha una mentalità unica, un professionista esemplare. Cavani è legato a Napoli, questa città è speciale per lui e non credo ne faccia una questione economica per cui se De Laurentiis volesse prenderlo, troverebbe la disponibilità del ragazzo".