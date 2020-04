Brkic su Jovic: "Napoli potrebbe essere la piazza ideale! Meret? Ha la testa da top player, già da giovanissimo lo dimostrava"

Notizie Napoli calcio. Zeljko Brkic, ex portiere dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Fabian per Jovic? Domanda difficile, forse la accetterei come proposta. Lui in Serbia è considerato un talento, è giovanissimo ed è già arrivato a 20 anni nel Real Madrid. Napoli potrebbe essere davvero la sua piazza ideale, ma molto dipenderà da cosa vorrà fare e cosa gli consiglieranno i suoi agenti".

Su Meret, suo compagno ad Udine: "Le sue qualità non sono mai state un segreto, sin da giovanissimo è sempre stato un professionista esemplare. Ha la testa per essere un top player, si è sempre allenato e pedalato duramente per arrivare dov'è. Anche a Napoli credo già abbia fatto molto bene, con la solità serietà che lo ha sempre contraddistinto. Ovviamente deve fare ancora di più ma ha tutte le possibilità".