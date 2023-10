Braida: "Caso scommesse un danno per tutto il calcio. Vi dico la mia sul momento del Napoli"

Notizie Calcio Napoli – L’ex dg del Milan e dirigente del Barcellona, Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Lo scandalo calcioscommesse? E’ una situazione che mette in grandissimo imbarazzo tutto il mondo del calcio, tutti i vertici, diciamo che tutti siamo coinvolti, nel senso che vive il calcio in qualche modo lo è, perché non ha capito, non ha vigilato o non ha saputo controllare. Ogni tanto scattano meccanismi che producono scandali e solo quando accadono ci interroghiamo… finché non succede sembra che tutti stiamo dormendo un sonno profondo. Non è affatto bello per l’intero movimento calcistico, per tutti gli appassionati. Proprio negli ultimi tempi ho notato stadi di nuovo pieni, da Nord a Sud. A me, come uomo di calcio, dispiace enormemente tutto questo. Come si esce da questo momento delicato del Napoli? La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. L'esperienza ti aiuta, perché chi vive in questo mondo da anni, magari, situazioni del genere le ha già vissute. È un momento particolarmente difficile e che va superato, ma bisogna viverlo dall'interno per capirlo davvero e per capire quale modo utilizzare. Per risolvere il problema, alla dirigenza servirebbe davvero la bacchetta magica: è difficile. Un tecnico delegittimato deve comunque andare via, specie dopo il contatto con Conte? È chiaro che si è creato un problema, trovare però altre soluzioni non è facile: il Napoli è una grande squadra, è campione d'Italia in carica, bisogna trovare la soluzione capendo bene i motivi. e deve capire come riprendersi.

La presenza del presidente a Castel Volturno responsabilizza la squadra e dà forza all'allenatore? De Laurentiis è una persona molto esperta e in gamba, conosce molto bene questo mondo, essendoci entrato ormai da anni ed avendo ottenuto grandi successi grazie alle sue capacità, altrimenti certi risultati non si ottengono per caso. Ritengo che il Napoli sia una squadra importante, con un organico di primo livello, con due attaccanti strepitosi. Alle volte, però, anche le grandi squadre hanno i loro momenti no. De Laurentiis sicuramente saprà risolvere il problema, almeno io immagino questo, anche se non è facile. Difficile gestire il post-scudetto? Il compito più difficile per un allenatore è la gestione del gruppo giocatori, questa è una cosa che sento dire poco. Saper vivere con loro tutti i momenti, sia in campo che anche fuori dal campo, è molto importante. Il post Spalletti sarebbe stato difficile per tutti. Scudetto lotta per Inter e Milan? Sono ancora tutti in corsa, il Milan dopo il derby perso in quel modo sembrava avviato verso un disastro ed invece ha recuperato ed ora è primo. Siamo appena all’ottava giornata, tutto è ancora possibile, lo stesso Napoli è forte e può rientrare, ovviamente non sbagliando più mosse. Ma c’è tempo ancora”.