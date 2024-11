Benedetti: "Buongiorno? Mi aspetto questa accoglienza domenica da parte dei tifosi del Torino"

Silvano Benedetti, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quella di domenica sarà una partita speciale per Buongiorno, so quanto ci tiene alla maglia del Torino, ma conoscendo il personaggio so che ci terrà a fare una grandissima prestazione. Verrà accolto con tanti applausi e se lo merita. Se la Curva Maratona ci sarà sono convinto che lo applaudirà perchè hanno riconosciuto in Alessandro un sacrificio enorme rifiutando l’Atalanta in passato ed accettando quest’estate il Napoli. Venire a Napoli, con un allenatore come Conte, è una grande ambizione per qualsiasi professionista e per un ragazzo giovane come Buongiorno lo è ancora di più. Buongiorno-Sanabria? Non è facile affrontare i tuoi ex compagni, ma ci sarà amicizia prima della partita, poi appena fischieranno l’inizio della gara ognuno di loro guarderà solo la maglia che indossano”.