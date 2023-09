Aronica: "In difesa il Napoli ha sempre avuto gente esperta, ora senza Kim la differenza si è sentita"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il ko del Napoli? Nel primo tempo l’avevo visto pimpante, nel secondo ho visto un’altra squadra, lunga e che non è riuscita a recuperare il match. La Lazio veniva da due sconfitte e aveva l’umore sotto i tacchi, ma il pronostico l’ha ribaltato. Mi ha deluso il centrocampo del Napoli, non è stato all’altezza della scorsa stagione. La Lazio spesso è ripartita in velocità negando il lancio in profondità su Osimhen, in difesa il Napoli ha sempre avuto gente esperta e ora senza Kim la differenza si è sentita. Organizzazione di gioco? Bisogna analizzare il fatto che alcuni campioni d’Italia possano essere un pizzico svogliati, magari si sacrificano di meno: in un’azione da gol vengono a mancare 4-5 giocatori che lo scorso anno avrebbero sopperito alle difficoltà . Niente processi però, adesso c’è la pausa e purtroppo Garcia non potrà lavorare col gruppo al completo per via delle tante convocazioni. Sarebbe irriguardoso nei confronti di Garcia e calciatori fare già adesso i processi”