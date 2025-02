Alvino a CN24: "Un paragone mi fa venire i brividi, occhio al 'trappolone' per i tifosi a Como! Conte ha spento un chiacchiericcio"

Ultime notizie Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il momento del Napoli? Sono tre pareggi differenti, bisogna contestualizzare il momento. Con la Roma pesano decisioni arbitrali che penalizzano il Napoli, ma si tratta di un pareggio importante contro la squadra più in forma del momento perchè nelle ultime 5 partite la Roma è prima. Anche con l’Udinese è arrivato contro una squadra in grande forma e che sta facendo bene. Poi con la Lazio è un punto d’oro per la situazione infortuni azzurri e per la sconfitta dell’Inter. Questi tre pareggi non hanno fermato la corsa del Napoli, ma hanno confermato il primo posto in classifica. L’emergenza passerà, Spinazzola ed Olivera sono sulla strada del recupero e saranno due ritorni non da poco sulla fascia sinistra”.

Le parole di Conte sulla ‘navigazione’ del Napoli? La gestione della rosa rende Conte uno della schiera di allenatori che si affidano ad un gruppo ben delineato. Penso al Napoli di Sarri, quello dei 91 punti, con cui Sarri fece la guerra con 11-12 giocatori. Conte ha dalla sua il risultato, che mette a tacere il chiacchiericcio. Perchè Billing arriva a Napoli a gennaio e ad oggi non ha giocato un secondo? Evidentemente Conte ha questa metodologia che da i suoi frutti, quindi faccio fatica a criticare e chiacchierare questa gestione del gruppo visti i risultati. In una fase del campionato, decisiva, sono sicuro che Conte attingerà a forze più fresche quando avranno pienamente idea del calcio che vuole il tecnico del Napoli”.

Billing alla Dendoncker? No, assolutamente perchè mi vengono i brividi (ride, ndr). Non lo nominate neanche, sono stagioni ed interpreti diversi. Billing ha un percorso diverso, sul suo arrivo c’è l’ok proprio di Antonio Conte. Quando sarà il momento saprà dare il suo contributo”.

Sfida contro il Como? È un po’ l’oasi felice del calcio italiano. Proprietà super solida, squadra interessante e giocarci contro in questo momento non è facile. Nico Paz è un predestinato, un potenziale campione anche se poi bisognerà vederlo in piazze più blasonate. Il Como è la faccia pulita del calcio italiano e degli investitori stranieri nel calcio italiano. Lo paragono al Sassuolo di qualche anno fa, ma con più solidità economica ed idee di investimento. Questa società è un qualcosa di bello per il calcio italiano, una squadra che va rispettata e che sa giocare a calcio. Di certo sono loro che devono temere il Napoli non il contrario, ma restano una squadra molto intrigante. Poi vedremo se offriranno le birre ai tifosi del Napoli (ride, ndr) ma a prescindere è la faccia bella del calcio nostrano”.

Ritorno dei tifosi in trasferta? Io sono sempre stato per le trasferte libere a tutti. Quando vedo i tifosi avversari al Maradona sono contento e felice, per me questo è il calcio. Se uno vuole commettere reati lo può fare a prescindere dalle trasferte. Dico però occhi aperti ai nostri concittadini che partiranno per Como, perchè il trappolone ai danni dei tifosi del Napoli è sempre dietro l’angolo”.

Raspadori nel suo ruolo ideale nel 3-5-2? Credo che il suo ruolo sia quello di scendere in campo, poi è normale che accanto a Lukaku si trovi a suo agio e questo modulo lo valorizza maggiormente”.