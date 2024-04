Accostato al Napoli, De Zerbi: "Le voci non mi distraggono, prossimamente parlerò col club..."

Calciomercato Napoli- Nuovo allenatore Napoli, si è fatto anche il nome di Roberto De Zerbi per la panchina partenopea. Ma il tecnico del Brighton, intervistato da SkySports, ha commentato in generale i rumors e gli accostamenti a varie squadre tra cui big internazionali: “Ho l’esperienza giusta per restare concentrato e pensare solo alla mia squadra, ho un contratto e amo i miei giocatori. Poi di sicuro parleremo per capire il progetto da portare avanti. Non l’ho ancora fatto e lo faremo per tracciare i prossimi obiettivi e i piani della società, ma lo faremo più avanti”.