Sassuolo-Napoli, ultimissime Sky: solo due cambi per Spalletti!

Sassuolo-Napoli, ultimissime notizie sulla probabile formazione. Sky Sport anticipa le scelte di Luciano Spalletti per la partita di stasera al Mapei Stadium di Reggio Emiia, con l'allenatore del Napoli che vorrà risparmiare le energie in vista dell'impegno infrasettimanale in Champions League.

Sassuolo-Napoli probabile formazione

Non ci sarà un turn-over totale, ma due cambi di formazione: dovrebbero partire titolari Matteo Politano ed Elif Elmas, al posto di Lozano e Zielinski.

Ecco dunque la probabile formazione Sky per Sassuolo vs Napoli: