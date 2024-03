Napoli-Torino le probabili formazioni: Calzona rilancia Zielinski, Juric prepara la sorpresa in avanti

Napoli - Domani sera Napoli e Torino scenderanno in campo al Maradona alle ore 20.45, per la 28esima giornata di campionato di Serie A. La voglia di continuare ad alimentare le speranze Champions motivano gli uomini di Calzona. Juric e i suoi venderanno cara la pelle per sognare ancora un posto in Europa.

Napoli-Torino le probabili formazioni

QUI NAPOLI - Calzona deve fare a meno di Rrahmani, Cajuste e Ngonge. Penserà anche alla sfida col Barcellona? Ci sarà turn over? Sono queste le incertezze che ruotano intorno all'undici titolare. Meret tra i pali, sugli esterni Di Lorenzo e Mario Rui, favorito su Olivera. In difesa Ostigard sostituirà Rrahmani al fianco di Juan Jesus. Nemmeno stavolta Lobotka riposerà così come Anguissa. Zielinski titolare al posto di Traorè, che a sua volta sarà titolare in Champions. E per confermare la mancanza di turn over, è probabile che il tecnico si affidi in attaccao di nuovo a Kvara-Osimhen e Politano.

QUI TORINO - Conta gli uomini s disposzione Juric: Lovato, Tameze, Ilic e Schuurs infortunati. Ricci squalificato come lo stesso tecnico. Davanti a Milinkovic ci saranno dunque Djidji, Buongiorno e Masina. A destra Bellanova e a sinistra ballottagio tra Rodriguez e Lazaro. In mezzo al campo Gineitis, Linetty e un po' più avanzato Vlasic. La sorpresa potrebbe essere il compagno di reparto di Zapata. Sanabria nelle ultime uscite non ha convinto molto, pertanto Juric potrebbe giocare la carta Okereke, con caratteristiche diverse e più complementari al colombiano.