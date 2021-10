Il Legia Varsavia crolla in campionato, Michniewic non si sente in discussione: "Non sono preoccupato per il mio futuro"

Il Legia Varsavia che vla in Europa League, fa molta fatica in campionato dove ha collezionato ben sei 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. I prossimi avversari del Napoli sono attualmente quartultimi in classifica, ma l'allenatore, Czes?aw Michniewic, parlando in conferenza stampa, non si sente in discussione:

"Non sono preoccupato per il mio futuro, sono preoccupato per il mio sesto ko. Quel che sarà sarà, io sto lavorando come posso. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, abbiamo lottato nelle coppe. L'obiettivo principale che mi ero prefissato quando sono arrivato qui era che il Legia giocasse almeno in Conference League o in Europa League. Ha funzionato. Luglio e agosto sono stati mesi difficili per noi, abbiamo perso molti punti, la squadra si stava ricostruendo. Molti giocatori si sono fatti male, oggi è una squadra completamente nuova che è ancora in costruzione. Sono consapevole di ciò che accade in tali situazioni. Ma quello che sarà sarà.