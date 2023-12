Elmas-Lipsia, accordo ad un passo: tentativo in extremis del Napoli, cifre e dettagli dell'affare | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - "Siamo molto vicini ad un accordo": dal centro della trattativa tra Napoli e Lipsia per il passaggio in Germania di Eljif Elmas, arriva una frase che nel prudente mondo del calciomercato è spesso l'anticamera di una firma.

Calciomercato Napoli: Elmas Lipsia, le ultime

Cominciamo con le cifre: la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni, si sta ragionando sui bonus, che potrebbero anche aumentare (di poco) il volume economico dell'affare. La modalità prescelta è quello del trasferimento a titolo definitivo: niente prestiti, diritti o obblighi di riscatto.

Come appreso dalla nostra redazione, il Napoli ha provato negli ultimi mesi e anche nelle ultime settimane ad ottenere il sì del macedone per un rinnovo del suo contratto (in scadenza nel 2025), senza tuttavia molto successo. Lo stesso agente tra l'altro, in tempi non sospetti, ci aveva confidato di essere in trattativa con altri club, oltre agli azzurri. Dopo 143 partite disputate con la maglia del Napoli, Elmas ha deciso che è arrivato il momento di una nuova avventura.