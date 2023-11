17' di un "inedito" Lobotka: soluzione tattica alternativa o frenesia, disordine, disperazione?

Nella giornata di ieri ci siamo chiesti come mai fra l'1-1 dell'Union Berlino e le prime sostituzioni di Rudi Garcia per cambiare l'inerzia del match siano passati 25'. Proprio in quella frazione di match, analizzando al dettaglio il secondo tempo del Napoli, è venuto fuori un altro particolare, che vede protagonista Lobotka: lo slovacco, come raramente l'abbiamo visto in questa stagione, s'è improvvisamente proposto con insistenza sulla trequarti.

Un inedito Lobotka in Napoli-Union Berlino

Un inedito Lobotka, per il Napoli di Rudi Garcia. Non l'ha fatto Rudi Garcia con i cambi in quel momento (il pari di Fofana è arrivato al 52', il primo cambio dei partenopei al 77'), l'han fatto i protagonisti in campo, provando in tutti i modi a trovare la soluzione vincente per tornare in vantaggio contro l'Union Berlino. E grande protagonista di questa fetta di secondo tempo è stato proprio Lobotka. Spesso più alto di Anguissa (e talvolta anche di Zielinski), si propone sulla trequarti, serve Raspadori e prova a trovare l'ultimo passaggio vincente. Lasciando spesso l'impostazione agli altri due centrocampisti o a Rrahmani.

Il primo spunto ce l'ha al 56:13: si propone sulla trequarti, va in dribbling, poi serve Raspadori sulla linea dell'area di rigore dei tedeschi e si propone in area, ma Jack non lo serve chiudendo il triangolo. Da quel momento in poi, per 17', si vede un insolito Lobotka, molto più propositivo e spesso più alto di Anguissa, andandosi a prendere lo spazio dietro Raspadori fino all'infortunio (spazio che poi occuperà Raspadori con l'ingresso di Simeone). Quasi una necessità, sull'1-1 contro una squadra che si abbassava a difesa del risultato, di un uomo in più fra le linee, di un uomo in più dietro la punta. Ed ecco allora che Lobotka prova a cambiare l'inerzia del match:

56:30 - Resta ancora nella posizione 'ibrida' fra centrocampo e attacco quando il Napoli riconquista il pallone, c'è Anguissa a fare il vertice basso.

58:42 - Anguissa va in appoggio a Mario Rui e si abbassa, Lobotka vede uno spazio libero e si lancia: chiede l'uno-due a Kvaratskhelia e crossa in area sul secondo palo per Di Lorenzo che colpisce di testa.

59:20 - Dopo l'azione di Di Lorenzo, il Napoli prima perde palla e poi la riconquista: resta Anguissa basso (che corre all'indietro per evitare il contropiede all'Union Berlino), Lobotka è davanti sia a Zielinski che Anguissa, quasi da trequartista in un 4-2-3-1

60:48 - Nuovo possesso Napoli: Anguissa vertice basso, muove la palla con Rrahmani. Zielinski-Lobotka sulla stessa linea, molto vicini a Raspadori sulla trequarti.

61:17 - Napoli schierato in fase di non possesso con Anguissa vertice basso, Zielinski centro-sinistra e Lobotka centro-destra.

61:48 - E una volta battuta la rimessa, dei tre è proprio Lobotka che scambia con Kvara e crea l'occasione da gol sulla fascia sinistra, crossando per Politano che poi calcia e conquista un calcio d'angolo.

73:28 - Nuova azione offensiva per il Napoli: Zielinski si abbassa ad impostare, Lobotka resta (e aspetta l'avanzamento dell'azione) quasi da trequartista. Kvara non trova spunti e Lobotka gli indica di ripartire da Zielinski, ma non torna in posizione. Proprio su questa manovra, Lobotka si propone con un filtrante e subisce il fallo che lo costringe alla sostituzione.

In altre 2-3 occasioni, in questi minuti del match, lo slovacco resta più avanti di Anguissa-Zielinski, ma non vanno menzionate perché trattasi di contropiede dell'Union Berlino: le due mezzali sono state più a reattive a scappare all'indietro, rispetto a Lobotka (in un'occasione in particolare, è proprio lui a sbagliare il passaggio e innescare il contropiede).

Insomma, un Lobotka - e un Napoli in generale - alla disperata ricerca di una soluzione diversa e rapida per cambiare Napoli-Union Berlino dopo il pari di Fofana e tornare subito in vantaggio. La domanda, però, resta: soluzione tattica alternativa proposta da Rudi Garcia o disperato, disordinato e frenetico tentativo dei protagonisti in campo per provare ad affacciarsi con maggior insistenza (e un baricentro più alto) verso la porta di Ronnow?

