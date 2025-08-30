Primavera, Napoli-Verona 0-2: fine primo tempo, azzurrini in gran difficoltà | DIRETTA

Diretta  
Napoli PrimaveraNapoli Primavera

Napoli vs Hellas Verona, partita del campionato primavera in diretta

Dopo la pesante sconfitta a Torino per tre reti a zero, il Napoli Primavera di Dario Rocco torna in campo. Gli azzurri affrontano oggi alle ore 11:00 il Verona allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, nella sfida valevole per la terza giornata del campionato di Primavera 1.

Primavera, Napoli-Verona in diretta

Segui la diretta testuale di Napoli-Verona su CalcioNapoli24.

45’ + 1’ - Termina il primo tempo tra Verona e Napoli, gialloblù in vantaggio di due reti a zero e azzurrini in seria difficoltà.

45’ - Sarà concesso 1 minuto di recupero

37’ - Il Verona continua ad attaccare. Con il Napoli in difficoltà, i gialloblù ne stanno approfittando

26’ - Gol Verona: Martini raddoppia per i gialloblù, non sbaglia da due passi e batte Ferrante, Napoli in difficoltà

22’ - Gol Verona: Akale da vero centravanti calcia a giro e batte Ferrante, vantaggio veronese.

17’ - Ammonizione Verona: Szimionas finisce nell’elenco dei cattivi dopo un fallo al limite dell’area di rigore

15’ - Occasione Veron: Akale ci prova da una posizione impossibile a sbloccare la partita, ma la sfera termina alta e sull’esterno della rete

8’ - Partita molto equilibrata fino a questo momento, le due squadre si studiano e provano a trovare il varco giusto

1’ - Inizia la partita, Verona a gestire il primo possesso palla

Di seguito le formazioni ufficiali:

  • Napoli (4-3-3): Ferrante, Colella, De Luca, Gambardella, Nardozi, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco, D'angelo, Olivieri. A disposizione: Pugliese, Cimmaruta, Garofalo, Smeraldi, Palomba, Anic, Torre, Camelio, De Martino G., De Martino S., Esposito. Allenatore: Dario Rocco.
  • Hellas Verona (3-5-2): Castagnini, Feola, Kurti, Popovic; Martini, Szimionas, Peci, Pavanati, De Battisti, Vermesan, Akale. A disposizione: Raccanello, Grassi, Garofalo, Soragni, Vapore, Murati, De Rossi, Albertini, Tagne, Mussola, Casagrande. Allenatore: Paolo Sammarco.
