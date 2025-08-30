Primavera, Napoli-Verona 0-2: fine primo tempo, azzurrini in gran difficoltà | DIRETTA

Dopo la pesante sconfitta a Torino per tre reti a zero, il Napoli Primavera di Dario Rocco torna in campo. Gli azzurri affrontano oggi alle ore 11:00 il Verona allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, nella sfida valevole per la terza giornata del campionato di Primavera 1.
Segui la diretta testuale di Napoli-Verona su CalcioNapoli24.
45’ + 1’ - Termina il primo tempo tra Verona e Napoli, gialloblù in vantaggio di due reti a zero e azzurrini in seria difficoltà.
45’ - Sarà concesso 1 minuto di recupero
37’ - Il Verona continua ad attaccare. Con il Napoli in difficoltà, i gialloblù ne stanno approfittando
26’ - Gol Verona: Martini raddoppia per i gialloblù, non sbaglia da due passi e batte Ferrante, Napoli in difficoltà
22’ - Gol Verona: Akale da vero centravanti calcia a giro e batte Ferrante, vantaggio veronese.
17’ - Ammonizione Verona: Szimionas finisce nell’elenco dei cattivi dopo un fallo al limite dell’area di rigore
15’ - Occasione Veron: Akale ci prova da una posizione impossibile a sbloccare la partita, ma la sfera termina alta e sull’esterno della rete
8’ - Partita molto equilibrata fino a questo momento, le due squadre si studiano e provano a trovare il varco giusto
1’ - Inizia la partita, Verona a gestire il primo possesso palla
Di seguito le formazioni ufficiali: