DIRETTA VIDEO - Napoli-Union Berlino, le probabili formazioni: Natan torna titolare

Napoli Union Berlino Tv – Napoli Union Berlino Champions League, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La quarta gara del gruppo C di Champions League. Il Napoli vuole vincere ancora per mettere quasi l'ufficialità sul passaggio turno in Europa e opzionare la qualificazione in vista dei prossimi incontri.

DIRETTA VIDEO Napoli Union Berlino Champions League

Amici di CalcioNapoli24, siamo in diretta dall'esterno del Maradona per Napoli Union Berlino per il pre partita in diretta, ecco la nostra diretta

Napoli Union Berlino: diretta cronaca testuale

17.33 - In attesa delel formazioni ufficiali, le sclete di Garcia dovrebbero andare evrso la riconferma di Raspadori in attacco e il rilancio di Natan in difesa.

17.25 - Il Napoli scenderà in campo con la maglia azzurra, mentre gli avversari saranno in maglia nera.

17.18 - Sia il pullman del Napoli che quello dell'Union Berlino sono giunti allo stadio proprio in questi minuti.

17.15 - Napoli-Union Berlino, le ultime di formazione Sky: un solo dubbio per Garcia, Fisher si affida a Bonucci

17.00 - Nei pressi dello stadio Maradona la situazione sembra sotto controllo: non si registrano scontri

16.45 - I tifosi dell'Union Berlino si stanno riunendo presso la Stazione Marittima, in attesa della navetta che li trasporterà allo Stadio Mradona.

Queste tutte le informazioni:

08/11/2022 mercoledì ore 18:45 Napoli Union Berlino tv

Napoli Union Berlino dove vederla Tv e streaming?

Napoli Union Berlino: dove vederla, in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Union Berlino Champions dove vederla in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction con Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.