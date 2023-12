Cagliari, Ranieri in conferenza: "Osimhen ha risolto la partita con la giocata del campione, bisogna solo stringere la mano. Abbiamo lottato e loro hanno perso tempo nel finale"

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli Cagliari, termina la partita allo stadio Maradona e parla Claudio Ranieri in conferenza stampa.

Napoli Cagliari: Ranieri in conferenza stampa

Conferenza stampa di Claudio Ranieri dopo Napoli Cagliari:

"Non posso incolpare nessuno dei miei giocatori che hanno fatto una grande partita. Osimhen ha avuto il colpo del campione nel mettere quella palla per Kvaratskhelia.

Non guardo le altre squadre, io guardo la mia. Siamo partiti con l'handicap perché diversi giocatori hanno avuto problemi di infortuni e non erano al meglio. Sono convinto che lottando riusciremo ad ottenere la salvezza. Dobbiamo continuare a lottare in questo modo ogni partita.

Ho cambiato subito nel secondo tempo perché Cajuste e Anguissa ci spingevano tanto in area con i loro inserimenti. Quando i campioni si inventano cose straordinarie puoi solo stringere la mano e fare i complimenti.

Venire in casa del Napoli e perdere 2-1 lottando fino in fondo, perdendo tempo, mettendo la palla fuori, non ridandotela ecc vuol dire che ci siamo. Abbiamo perso con le grandi giocandocela sempre. Mario Rui è stato decisivo nell'affondare di più in zona offensiva".