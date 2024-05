Di Michele: "Il Napoli deve provarci fino alla fine! Il Gasp di Genoa mi impressionò"

Calciomercato Napoli - Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99, David Di Michele, ex calciatore ha analizzato il momento azzurro: "Sicuramente si sta faticando rispetto alle altre. Cosa fare in questi casi? Estrarre il meglio dai propri calciatori, peggio di così non si può fare e si deve provare ad ottenere il massimo nelle ultime 4 gare di campionato e sperare che le avversarie si fermino.

Prossimo allenatore? Dipende dalle volontà della presidenza e dai calciatori che si vuol trattenere. Si deve comprendere cos'è più adeguato per le esigenze della squadra. Dipende dall'identità che si vuole dare alla squadra, su quale modulo si vuole puntare. Con Conte e Gasperini si andrebbe verso un 3-5-2, ma serve avere prima le certezze tra i calciatori. Chi mi ha impressionato di più quando giocavo? Conte non l'ho mai incrociato, Gasperini e Pioli si. Contro il Gasp non è mai facile, era il genoa e già in campo faceva la differenza. Io credo che lui insieme ad Italiano siano quelli che fanno giocare meglio le squadre".