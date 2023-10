Napoli-Real Madrid, pranzo UEFA in corso al Parker's: assente De Laurentiis, il motivo | DIRETTA

Ultime notizie UEFA Champions League - Si avvicina il big match del Gruppo C Napoli-Real Madrid e come di consueto è stato organizzato il pranzo UEFA con la delegazione dei due club e la delegazione UEFA.

Napoli-Real Madrid, pranzo UEFA: diretta CN24

Come raccolto da CalcioNapoli24, per questa volta la location scelta per il pranzo UEFA di Napoli-Real Madrid è il Grand Hotel Parker's del Corso Vittorio Emanuele. Sul posto, il nostro inviato Marco Lombardi per aggiornarvi minuto dopo minuto. Stando alle nostre notizie, non sarà essere presente Aurelio De Laurentiis, dopo il forfait di Florentino Perez al centro di polemiche in queste ore.

13.00 - Arrivati anche i rappresentanti del Real Madrid ed Edo De Laurentiis: pranzo in corso al Parker's

12.55 - Arrivati per il Napoli anche il capo della comunicazione Nicola Lombardo e l'ad Chiavelli. Per il Real Madrid ci saranno Butragueno (Direttore Relazioni Istituzionali) e Josè Angel Sanchez

12:40 - Sono arrivati nella sede del pranzo UEFA arrivati anche Valentina De Laurentiis, dall'ingresso principale, e il direttore sportivo Mauro Meluso dal garage dell'hotel.

Valentina De Lauentiis al Parker's

12:00 - Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer della SSCN, è il primo ad arrivare al Parker's