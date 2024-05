"Vieni al Napoli l'anno prossimo?" La risposta di Zirkzee ad Ibiza che fa sognare i tifosi | FOTO CN24

Calciomercato SSC Napoli - Non solo la famiglia De Laurentiis, la corsa verso l'isola spagnola di Ibiza da parte dei principali protagonisti della Serie A è già iniziata. E fra questi c'è anche Joshua Zirkzee, non convocato a sorpresa dall'Olanda per Euro 2024, che quindi già da un paio di giorni si gode le vacanze dopo la stagione perfetta col Bologna di Thiago Motta.

Zirkzee-Napoli: retroscena da Ibiza

Il futuro di Joshua Zirkzee è tutto da scrivere, perché se è vero che il Bologna giocherà la Champions League e proverà a trattenerlo, sono tanti i top club che proveranno a strapparlo ai rossoblù. Dal Milan alle grandi squadre europee, ma chissà che non ci provi anche il Napoli di Conte.

Intanto, l'attaccante del Bologna classe 2001 è in vacanza a Ibiza e in un noto locale dell'isola ha incontrato alcuni tifosi del Napoli. Fra questi, il nostro lettore Lorenzo che non ha esitato a chiedergli: "Are you coming to Napoli next season?", chiedendogli se c'è la possibilità di vederlo al Napoli nella prossima stagione. Un sogno di mercato.

Che Zirkzee (com'è normale che sia in questa fase) non smentisce. "Lui ha sorriso e ha detto: «Osi (Osimhen, ndr) is still there, I don’t know yet. Now I will enjoy the summer»", ci racconta Lorenzo. Insomma, risposta chiara: "Osimhen è ancora lì, non lo so ancora... Per adesso mi godo l'estate".

Zirkzee a Ibiza con un tifoso del Napoli

Discorso futuro rimandato: non giocherà l'Europeo, avrà quindi tutto il tempo di valutare le offerte e scegliere la migliore soluzione per il suo futuro.

