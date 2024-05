E se il centro sportivo della SSC Napoli nascesse a Caivano? | VIDEO CN24

E se il centro sportivo della SSC Napoli nascesse a Caivano? Il centro sportivo Delphinia di Caivano, dal 2018 è stato abbandonato ed erano in corso le procedure per la sua riqualificazione con un intervento in project financing. L’impianto, rimasto abbandonato e in via di crescente degrado, è entrato anche nelle pagine della cronaca nera fino a quando il Governo ha dichiarato l’intenzione di provvedere in prima persona al risanamento della struttura sportiva come esempio del riscatto – soprattutto sociale – di una intera porzione di città. Lo Stato ha preso in mano le redini della ricostruzione, affidando a Sport e Salute il compito di far rinascere l’impianto sportivo attraverso un intervento esteso su 50.000 metri quadrati e con un impegno economico di 9.300.000 euro.

SSC Napoli, ipotesi centro sportivo a Caivano

Il progetto è stato presentato in una conferenza stampa il 19 ottobre scorso a Palazzo Chigi, aperta dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. La riqualificazione prevede la possibilità di svolgere oltre 40 diverse discipline sportive. Sono infatti, come si vede dalle immagini, riqualificate la piscina e la palestra già presenti, e realizzati un campo polivalente, 3 campi da padel, 1 campo da basket, 3 campi di calcetto e 1 da calcio con tribuna e 1 una pista di atletica oltre all’inserimento di uno skatepark, di un’area fitness outdoor, un campo di bocce, una pedana per il salto in lungo e salto con l’asta ed una parete per l’arrampicata sportiva. I tempi di realizzazione indicati dal progetto sono strettissimi: infatti, la fine dei lavori è prevista per il prossimo anno.

Tra le idee della SSC Napoli potrebbe esserci anche questa, il club di Aurelio De Laurentiis, si sa, lascerà Castel Volturno e valuta diverse opportunità per la realizzazione di un nuovo centro che possa consentire le sedute di allenamento della prima squadra e del settore giovanile, diventando il vero e proprio quartier generale azzurro.

