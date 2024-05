Conte-Napoli, CorSport rivela: distanza di 2 milioni tra domanda ed offerta, i dettagli

La pista Antonio Conte non è tramontata per il Napoli scrive il Corriere dello Sport che spiega però come la trattativa sia bloccata per la differenza tra domanda ed offerta sotto l'aspetto economico. L'allenatore pugliese ha aperto agli azzurri con l'incontro di sabato scorso a Torino, ma l'accordo non è stato raggiunto. De Laurentiis lo tiene sempre in considerazione fermo restando che sta riflettendo molto prima di prendere una decisione definitiva. Tra Conte ed il Napoli ballano diversi milioni per la cosiddetta fumata bianca.

Conte Napoli: cosa manca per l'accordo

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto dela situazione per quanto riguarda Antonio Conte ed il presidente De Laurentiis dal punto di vista economico. La trattativa c'è ed è reale, ma non c'è alcun accordo siglato tra le parti: