Rinnovo Kvaratskhelia, filtra la decisione del georgiano per l'estate: le ultime

Calciomercato Napoli, Khvicha Kvaratskhelia va blindato e va fatto quanto prima: Napoli-Torino è stata solo l’ultimissima dimostrazione di quanto sia un giocatore di livello assoluto e che, una volta ritrovata la condizione fisica, è tornato a fare la differenza in una maniera significativa.

Mercato Napoli, cosa ha deciso Kvaratskhelia sul futuro

A tal proposito, come riporta La Repubblica oggi in edicola, la questione rinnovo sarà il tema dell’estate: ci sono Real Madrid e Barcellona alla finestra, ma il georgiano preferirebbe restare ancora al Napoli per proseguire la sua crescita. Un contratto in stile Osimhen, con clausola rescissoria già fissata per una successiva partenza, potrebbe essere la soluzione per accontentare tutti. Discorso rinviato tra qualche mese a bocce ferme.