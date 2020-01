Il Mattino - Mateta-Napoli, altro stop arrivato a Giuntoli dall'intermediario: richiesta di 40 milioni dal Mainz

Calciomercato Napoli - Mateta Mainz. Il mercato del Napoli entra nel vivo. Il club azzurro lavora per l'acquisto di un attaccante per completare le rosa da mettere disposizione di Gennaro Gattuso. Come riportatoa da Il Mattino, la SSC Napoli cera un colpo e Giuntoli è a lavoro per portate il giovane Mateta al Napoli. Richieste troppo elevate del Mainz.

Giuntoli

Mateta Napoli, Giuntoli prova il colpo in attacco

Il ds Giuntoli in queste ore ha puntato su Pinamonti, anche dopo l’ulteriore stop, quello che l’intermediario designato dal Napoli per Jean-Philippe Mateta ha fatto arrivare dal Mainz nella trattativa per l’attaccante francese classe ‘97: il club tedesco continua ad insistere su cifre vicine ai 40 milioni, mettendo la punta fuori dal mercato.