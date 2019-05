Gazzetta - Non solo Lozano, Ancelotti spinge per altre due prime scelte in entrata: la reazione di ADL e Chiavelli

Calcio mercato Napoli - Ieri c'è stato il summit a casa di Carlo Ancelotti con Aurelio De Laurentiis, il dirottore sportivo Cristiano Giuntoli e Chiavelli. Il Napoli valuta 60 nomi per rinforzare adeguatamente la rosa.

Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti sta spingendo per farsi prendere Hirving Lozano. Il club riflette perchè si tratta di un investimento da 50 milioni e servono le adeguate coperture finanziarie:

"Chi spinge per cercare di chiudere gli obiettivi migliori è Carlo Ancelotti. Chiederebbe a De Laurentiis uno sforzo per chiudere Lozano e, con il messicano, compiere un salto di qualità perché parliamo di un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri in rosa. Certo, l’allenatore capisce che il club non voglia fare il passo più lungo della gamba, finanziariamente, e la trattativa con il Psv non è semplice: ballano 50 milioni. Ma per migliorare questo Napoli e provare a vincere qualcosa, bisogna alzare il livello tecnico. Ovviamente si è parlato di parecchi scenari possibili, anche perché bisognerà valutare chi effettivamente sarà venduto. Anche in questo caso Ancelotti con i suoi dirigenti ha voluto soppesare la reale possibilità di arrivare alle prime scelte, che sarebbero l’inglese Trippier (Tottenham) a destra e il franco-spagnolo Theo Hernandez che ha giocato alla Real Sociedad ma il cui cartellino è di proprietà del Real Madrid. Ma per chiudere c’è bisogno della copertura finanziaria: l’a.d. Chiavelli frena e il presidente riflette.