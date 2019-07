Marca conferma: James Rodriguez vuole giocare per l'Atletico Madrid, Simeone disposto a soddisfare le sue richieste

Calciomercato Napoli le ultimissime su James Rodriguez. "El Bandido vuole giocare per l'Atletico Madrid". Ad annunciarlo è l'edizione online di Marca, che conferma quanto anticipato stanotte da CalcioNapoli24: il club rojiblanco è disposto a soddisfare le richieste del calciatore, nonostante le difficoltà per chiudere l'affare permane ottimismo. Il Real Madrid detiene il cartellino del calciatore, e la concorrenza del Napoli è ritenuta superabile. Ci vorrà pazienza per arrivare alla conclusione di un affare, a prescindere dalle somme di denaro.

James-Napoli, l'anticipazione di CN24

Calcio mercato Napoli - Continua a ritmo serrato la trattativa tra Atletico Madrid e James Rodriguez. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, accordo vicinissimo per la cessione di James ai colchoneros per una cifra di 40 milioni più 10 di bonus. Mendes è ad un passo dal chiudere il trasferimento sotto la volontà del suo assistito che ha deciso di rimanere a Madrid e tornare a vivere nella casa in cui abitava ai tempi del Real. I blancos però sperano nel colpo di coda del Napoli.

James Atletico Madrid

Mercato Napoli, James vicino all'Atletico: la posizione del Real Madrid

I blancos hanno chiesto qualche ora di tempo per il sì definitivo nella speranza di un colpo di coda del Napoli a cui lo venderebbe per 42 milioni (cifra inferiore dei 50 chiesti all'Atletico), ma su una cosa Florentino Perez non transige: niente prestito, James lascerà il Real solo a titolo definitivo.