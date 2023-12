Il Mattino - Vice Anguissa, spunta un altro nome oltre a Soumaré: è un ex Milan

Calciomercato Napoli - Per il ruolo di vice-Anguissa, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino fa due nomi:

"Ed ecco che torna d'attualità Boubakary Soumaré (24 anni), centrocampista francese in forza al Siviglia - ma di proprietà del Leicester - che è da tempo nei radar del Napoli. I campioni d'Italia lo hanno messo in cima alla lista dei desiderata come alter ego di Anguissa. Considerando l'assenza di Zambo impegnato a gennaio per la coppa d'Africa, la priorità del club azzurro è quella di coprire la zona nevralgica con un giocatore di spessore, centimetri e qualità. L'identikit porta a Soumaré (10 presenze nella Liga e 4 in Champions) anche se sono state prese informazioni pure su Aster Vranckx, 21 anni del Wolfsburg, un passato senza acuti nel Milan".