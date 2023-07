Il Mattino - Rinnovo Kvaratskhelia, fumata bianca: accordo fino al 2029, le cifre!

Calciomercato Napoli - Se per Victor Osimhen servirà ancora del tempo per raggiungere la fumata bianca per il rinnovo, chi è molto vicino alla firma è Khvicha Kvaratskhelia. Al quale il Napoli, dopo un solo anno in azzurro, vuole riconoscere subito un aumento significativo di stipendio con il prolungamento di contratto.

Del rinnovo di Kvaratskhelia col Napoli, ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Kvara invece, è vicinissimo alla fumata bianca: il georgiano sposterà la scadenza del suo contratto con il Napoli, raddoppiando - anche lui - il suo stipendio (2,5 milioni a stagione fino al 2028 con opzione per un altro anno)".