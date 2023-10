Il Mattino - Micheli verso l'addio al Napoli: travolto dalle critiche di ADL! Meluso rintanato nell'ufficio: anche il ds è in bilico

Ultime notizie SSC Napoli - Non solo Rudi Garcia in bilico, adesso rischiano seriamente anche il ds Meluso e il capo scouting Micheli. A scriverlo nell'ultim'ora dell'edizione online è Il Mattino di Napoli:

"Lui, Garcia, è al lavoro su alcuni dischetti che fanno il riepilogo della gara con la Fiorentina. Dei dirigenti è presente il ds Meluso, che pure De Laurentiis non ha certo risparmiato nelle critiche e pure lui in bilico. Chi andrà via, probabilmente, sarà il capo scouting Micheli, pure lui travolto dalle critiche di De Laurentiis.

Meluso, che già lunedì mattina lo ha incontrato nel vertice post-Fiorentina, è rintanato nel suo ufficio. De Laurentiis non si è fatto vivo da queste parti. Altro segnale di una frattura che si fa fatica a immaginare si possa sanare".