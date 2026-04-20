Il Mattino annuncia: Conte vuole restare a Napoli! Ora De Laurentiis deve fare soltanto una cosa

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Il Mattino annuncia: Conte vuole restare a Napoli! Ora De Laurentiis deve fare soltanto una cosa

Ultime notizie sul calciomercato del Napoli e il futuro di Antonio Conte

Calciomercato Napoli, ultime notizie sul futuro di Antonio Conte! Si avvicina la data dell'incontro fra l'allenatore leccese e il presidente Aurelio De Laurentiis: un summit durante il quale si capirà se Conte sarà ancora l'allenatore del Napoli nella prossima stagione, per il terzo anno consecutivo, oppure se dirà addio a giugno, magari per accettare la chiamata della Nazionale italiana.

Il futuro di Antonio Conte: resta a Napoli o va via?

Oggi ne parla anche il quotidiano Il Mattino, secondo cui Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli anche senza la chiamata della FIGC: "Conte può dire altro, ovvero che preferisce chiudere l’esperienza napoletana con un anno di anticipo".

Tuttavia, l'addio non è scontato. Anzi. "La sua intenzione sarebbe quella di onorare il contratto", assicura Il Mattino, secondo cui "basterebbe che De Laurentiis chiarisse che la pensa allo stesso modo e la questione verrebbe archiviata fino al 2027".

De Laurentiis e Conte si incontreranno a breve, ma il KO con la Lazio ha rimandato il discorso qualificazione in Champions League e per questo è difficile che l'incontro venga anticipato. A differenza di quanto accaduto l'anno scorso, secondo Il Mattino "stavolta l’incontro per tirare le somme sarà formale e sostanziale". La posizione del mister è chiara: non è disposto ad accettare un ridimensionamento o un calciomercato low-cost. Si attende ora di capire quale sia la posizione del presidente De Laurentiis.

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