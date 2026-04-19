Ricavi sponsor maglie: Inter e Milan dominano, Napoli solo al settimo posto

Ultimissime notizie su quella che è la classifica di Serie A per quanto riguarda gli sponsor delle maglie, con la graduatoria che vede Inter e Milan dominare in Italia.

Sponsor maglie: quanto guadagnano i club di Serie A

La Lazio, dopo aver affrontato la stagione fin qui senza main sponsor sulla maglia, ha trovato un accordo con Polymarket che ha fatto il suo esordio già nella gara di ieri vinta dai biancocelesti contro il Napoli al Maradona.

Come reso noto dalla stessa società, l’accordo vale due anni con un corrispettivo complessivo da 22 milioni di dollari, circa 18 milioni di euro al cambio attuale. «L’accordo avrà efficacia immediata e, oltre alla parte finale della stagione sportiva in corso, coprirà le stagioni 2026/2027 e 2027/2028, con opzione per la stagione 2028/2029. Il valore complessivo dell’intesa supera i 22 milioni di dollari, a cui si aggiungono bonus legati a performance e attivazioni», si legge nel comunicato del club.

Grazie a questa intesa, la Lazio compie un balzo fino al settimo posto nella classifica dei ricavi da main sponsor in Serie A. Una graduatoria che vede le milanesi Inter e Milan attualmente in vetta con 30 milioni di euro, tallonate dalla Juventus (tra i 28 e i 30 milioni). A partire dalla prossima stagione, secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza a ottobre 2025, i rossoneri dovrebbero portare la cifra incassata da Emirates a 35 milioni, dato di cui si avrà evidenza precisamente solo nel bilancio al 30 giugno 2027. Come detto, la Lazio, grazie al recente accordo con Polymarket, aggancia il Napoli, che si ferma sotto i 10 milioni di ricavi provenienti da MSC.

Di seguito, la classifica dei ricavi da sponsor di maglia nella stagione 2025/26, ricordando che la cifra del Milan tra parentesi è relativa alla prossima stagione e che il dato serve come indicatore per capire come si posizionerà il club rossonero.

Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27) Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione Lazio – Polymarket: circa 9 milioni di euro a stagione Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione Como – Uber: 1 milione di euro a stagione Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione Cremonese – Iltainox: n.d.

Riguardo a questa classifica (dati da bilanci ufficiali e Gazzetta dello Sport), va precisato che, come nel caso della Juventus (con Exor proprietaria del club e allo stesso tempo primo azionista di Stellantis, a cui appartiene il brand Jeep), anche gli sponsor della Fiorentina, del Sassuolo, del Bologna e della Cremonese sono cosiddette “parti correlate”. Mediacom è un’azienda di telecomunicazioni statunitense di proprietà della famiglia Commisso, proprietari del club toscano, mentre Mapei è di proprietà della famiglia Squinzi, che guida i neroverdi.

Stesso discorso per il Bologna, che porta sulla maglia il brand della società del patron Joey Saputo. Saputo Inc. è un’azienda canadese dedicata alla produzione casearia con sede a Montréal, fondata nel 1954 dalla famiglia Saputo, che produce, commercializza e distribuisce un’ampia gamma di prodotti lattiero-caseari. Infine, non va dimenticata la Cremonese, con Iltainox fondata dal Cavaliere Arvedi, proprietario della società lombarda.