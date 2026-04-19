Improta: “Sono mortificato, non ho mai visto un Napoli così brutto: anche McTominay fuori partita"

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli finisce ancora sotto accusa dopo la sconfitta interna contro la Lazio, con una prestazione che continua a far discutere e a generare reazioni dure. Tra le voci più critiche c’è quella dell’ex azzurro Gianni Improta, che non ha nascosto tutto il suo disappunto.

Intervenuto durante la trasmissione Campania Sport su Canale 21, Improta ha espresso un giudizio estremamente severo sulla prova della squadra partenopea. "Sono mortificato, annichilito, non so che dire. Si è bloccato tutto. Anche i migliori come McTominay non erano in partita, solo Alisson ha cercato da solo di fare chissà cosa. Non ho mai visto un Napoli così brutto, devo confessarlo: mai!”