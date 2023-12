Frosinone, il ds Angelozzi conferma: "Zerbin ci piace, ma dipende dal Napoli"

Il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TV Play’"

"In entrata qualcosa faremo. Stiamo cercando principalmente due difensori. Zerbin è un giocatore che ci piace e che è già stato con noi. Lo stimiamo ma dipende anche dal Napoli.

Di Francesco è uno dei migliori allenatori d’Italia, lo conoscevo benissimo perché avevo già lavorato con lui al Sassuolo ed ero sicuro che avrebbe fatto bene. Se uno è bravo è bravo. Di Francesco ha fatto ottimi risultati al Sassuolo ma non dimentichiamoci anche di quando era alla Roma. Venne esonerato quando era quinto in classifica. Ha una preparazione da grande club e per me è un top»

C’è una stima talmente forte tra il Frosinone e Di Francesco che, anche se c’è un contratto in essere con delle clausole, credo di poter dire che se arrivasse qualche big a chiederci Di Francesco per come ha lavorato saremmo orgogliosi. Dovrà essere lui a scegliere se rimanere al Frosinone o andare via, noi le ali non le tarpiamo a nessuno".