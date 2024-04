Di Lorenzo, l'agente: "Spremuto come un limone, ha gestito situazioni difficili nello spogliatoio"

Arrivano nuove dichiarazioni dell’agente, tra gli altri, di Giovanni Di Lorenzo. Mario Giuffredi, procuratore anche di Matteo Politano e Mario Rui, ha parlato del capitano del Napoli nel corso del programma ‘Terzo Tempo’ su Canale 8.

Spogliatoio Napoli, retroscena agente di Di Lorenzo

“Giusto criticare se i giocatori fanno male, ma negli ultimi 5 anni non ricordo una partita sbagliata di Di Lorenzo oltre questo’anno. Lui fa parte di una squadra e se questa va male farà male anche lui: non è Maradona. Da capitano inoltre si è sobbarcato situazioni difficili da gestire nello spogliatoio. Non voglio scusanti, ma è stato spremuto come un limone psicologicamente per fare da collante tra squadra e società. Di Lorenzo ha speso tanto mentalmente anche da questo punto di vista”, ha svelato il manager.