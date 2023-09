Notizie Calcio - Colpo in entrata per il Monza. A mercato chiuso ormai da settimane Adriano Galliani mette a segno una grande operazione portando lo svincolato Papu Gomez al club brianzolo, lo riporta la redazione di Sky Sport:

"Monza, ai dettagli l'acquisto del Papu Gomez: contratto fino a giugno per l'argentino. Il giocatore è atteso domani in città per le visite mediche".