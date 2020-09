Cm.it - Milik, nuove tensioni: ora la Roma chiede uno sconto, Dzeko ancora bloccato

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza giallorossa (stanca del tira e molla di ieri, che ha impedito a Fonseca oggi di avere a disposizione subito l’attaccante) avrebbe tentato di cambiare i termini dell’accordo, complicando (molto) i bonus attraverso i quali i partenopei incasserebbero i 25 milioni di euro di cui si parla da giorni. Si tratta, di fatto, di uno sconto molto importante in base alle presenze del giocatore, che De Laurentiis, come prevedibile, non ha intenzione di concedere.

Probabile che siano schermaglie a pochi metri dal traguardo, ma la richiesta (che non è dovuta a presunti problemi emersi durante le visite mediche) ha creato un clima teso tra le parti, con la Roma che ha fatto intendere di essere pronta a puntare su altri obiettivi e il Napoli fermo sulle sue posizioni.