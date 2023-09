Notizie Calcio Napoli - Caso Osimhen, arrivano aggiornamenti dai colleghi di Calciomercato.it: “Il patron De Laurentiis sta seguendo con attenzione la situazione. Il presidente è molto irritato: era stato chiuso un accordo con il calciatore ed il suo agente Roberto Calenda, c'era stato un ok per il closing già ad agosto. Da lì, salta la parola data e si aprono frizioni che fanno salire il livello di tensione, come dimostra il comportamento avuto ieri dall'attaccante e dal suo agente".